Cristina Serra: cerco de Kassio Nunes Marques ao jurista Conrado Hübner Mendes é autoritário e fere a autonomia universitária

A jornalista fez referência à iniciativa do ministro do STF kassio Nunes Marques, que solicitou à PGR a apuração da conduta do jurista Conrado Hübner Mendes, após o professor criticar a decisão do magistrado de liberar cultos e missas em plena pandemia edit

247 - Em sua coluna publicada no jornal Folha de S.Paulo, a jornalista Cristina Serra destaca que "investidas autoritárias têm que ser enfrentadas sem medo e hesitação". A colunista fez referência à iniciativa do ministro do Supremo Tribunal Federal kassio Nunes Marque, que solicitou à Procuradoria-Geral da República a apuração da conduta do jurista Conrado Hübner Mendes, após o professor criticar, em abril, a decisão do magistrado de liberar cultos e missas em plena pandemia.

"O cerco a Conrado Hübner Mendes fere também a autonomia universitária. A representação contra ele está parada no âmbito da Reitoria da USP", afirma Cristina Serra. "O corpo docente precisa ter a certeza de que a universidade está do seu lado contra qualquer tentativa de silenciamento", acrescenta.

De acordo com a jornalista, "autoridades deveriam entender que a submissão ao escrutínio público é inseparável do exercício do poder". "Não é o caso, obviamente, do ministro e do procurador-geral, que agem como instrumentos do bolsonarismo. Ambos desconhecem —ou fingem desconhecer— que a liberdade de expressão é direito consagrado na Constituição e reafirmado pelo Supremo".

