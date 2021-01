Cristina Serra propõe um tribunal de Nuremberg para Bolsonaro

247 - A jornalista da Folha de S.Paulo Cristina Serra escreve em sua coluna deste sábado (16) que todas as imagens trágicas que retratam a crise sanitária no Brasil são provas de crime contra a saúde pública que devem ser guardadas pelos cidadãos brasileiros.

"Há de chegar o dia em que os responsáveis por essa tragédia brasileira irão sentar-se no banco dos réus. Se as nossas instituições parecem sedadas, quem sabe organismos multilaterais, como o Tribunal Penal Internacional (que já examina uma ação contra Bolsonaro anterior à pandemia) ou o Conselho de Direitos Humanos da ONU, atentem para a gravidade do que acontece aqui", escreve a jornalista.

"Bolsonaro e sua gangue precisam ser levados a um tribunal de Nuremberg da pandemia", enfatiza. "Só uma investigação com a mesma amplitude será capaz de explicar o mal em grande escala praticado contra a população brasileira. Isso terá que ser exposto, em caráter pedagógico, para ser conhecido pelas próximas gerações e evitar que se repita. Como Nuremberg fez com os crimes de guerra dos nazistas".

