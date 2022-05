Criticado na Globo, Andre Marques sai da emissora após 27 anos

Apoie o 247

247 - Ator e apresentador na Globo desde 1995, quando estreou com o personagem Mocotó em Malhação (1995-2022), Andre Marques deixou a emissora nesta segunda-feira (30). Seu contrato se encerra no fim deste mês e não será renovado. A partir de agora, ele poderá ter contratos por obras específicas na emissora --ou seja, quando trabalhar em algum programa, receberá apenas por aquele projeto. O apresentador foi muito criticado no ano passado por seu desempenho no comando do No Limite. As informações são do portal Na Telinha;

Marques confirmou a saída em publicação feita em seu Instagram. Seu último trabalho na Globo será a edição do programa É de Casa no fim de junho. Na rede social, ele definiu sua nova relação com a empresa como "algo aberto". Além disso, se colocou à disposição para novos projetos em outras empresas e disse que, nos próximos meses, vai descansar e entrar de férias após anos de trabalho sem pausa.

