Críticas a Lula-Alckmin são um favor ao petista, diz Reinaldo Azevedo

247 - O jornalista Reinaldo Azevedo, em artigo publicado na Folha de S. Paulo na noite desta quinta-feira (20), afirma que setores da esquerda, e especialmente do PT, que criticam a possível chapa composta pelo ex-presidente Lula (PT) e pelo ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin (sem partido) fazem um favor ao ex-chefe do governo.

Para ele, ao cobrarem de Lula uma posição mais radical, tais setores oferecem ao líder a opção da escolha pela moderação, o que agrada outros setores políticos e econômicos além da esquerda. "Alckmin será o vice de Lula? Não sei. Mas ou haverá esse sinal de que o ex-presidente pretende, se vitorioso, um governo além das fronteiras da esquerda, ou outro se fará necessário. O compromisso —que, parece-me, é público— já está anunciado. E, é evidente, pensando o que penso, avalio que um governo o mais amplo possível é uma solução, não um problema".

"Se o PT realmente levar adiante a aliança com Alckmin, o ex-governador, parece-me, representa a garantia adicional de um modo de fazer as coisas, buscando, reitere-se, o diálogo amplo. Até porque, no semipresidencialismo informal que temos, ninguém governa sem o Congresso", ressalta Azevedo, destacando a importância que Alckmin pode ter para garantir a governabilidade de uma nova gestão Lula.

