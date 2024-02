Cuba realiza encontro mundial de publicações de esquerda

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - De 12 a 14 de fevereiro, acontecerá em Havana, no Palácio de Convenções, a segunda edição do Encontro Internacional de Publicações Teóricas de Partidos e Movimentos de Esquerda, que deverá contar com a presença de mais de 90 pessoas de 32 países, informa o jornal Granma.

Em declarações publicadas no site do Partido Comunista de Cuba (PCC), Enrique Ubieta Gómez, coordenador do evento e diretor da Revista Cuba Socialista, disse que o objetivo fundamental do evento é manter uma relação mais eficaz entre as publicações teóricas de esquerda.

continua após o anúncio

A este respeito, destacou que “a importância da unidade da esquerda e a posição da juventude contra o fascismo e o neofascismo são temas que nos unem na nossa luta e nos permitem chegar a acordo sobre uma agenda comum”.

Como superar as armadilhas do doutrinarismo sem abandonar a teoria e como nos articular sem perder a identidade, ou nos perder nas diferenças, fazem parte das questões que nortearão os debates.

continua após o anúncio

Da mesma forma, serão abordados programas de investigação sobre os desafios da esquerda face à guerra midiática do imperialismo e ações editoriais coletivas em defesa da memória histórica.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: