Curso de Comunicação do Barão de Itararé - Como enfrentar e derrotar Bolsonaro

Barão de Itararé - Organizada com a proposta de discutir como enfrentar e derrotar o bolsonarismo e sua máquina de desinformação, a quinta edição do Curso Nacional de Comunicação do Barão de Itararé, que ocorreu de forma virtual entre os dias 24 e 26 de agosto deste ano, está disponível para quem quiser adquirir e assistir às aulas de forma prática, como e quando quiser.

Com um total de 27 palestrantes, entre acadêmicos, lideranças do campo progressista, artistas, profissionais e estudiosos da comunicação, divididos em diferentes áreas temáticas, o pacote de vídeos inclui mais de 8 horas de conteúdo com os seguintes painéis: "Quem são os bolsonaristas?"; "As batalhas políticas"; "Cultura e humor em tempos de cólera"; "Os embates teóricos"; "A disputa nas redes sociais"; "A mídia diante do bolsonarismo" e "O bolsonarismo está em crise?". Dentre os professores do curso, estão presentes alguns nomes como: a pesquisadora Esther Solano, o jurista e professor Silvio de Almeida, a filósofa Márcia Tiburi, o ator Gregório Duvivier; os representantes da política: Túlio Gadelha, Gleisi Hoffmann, Lídice da Mata, Manuela D'Ávila e Juliano Medeiros; e uma série de especialistas no assunto da comunicação. Confira o programa completo abaixo.

São sete aulas, que promovem este intercâmbio de conhecimento entre os participantes e o público, e que agora podem ser vistas no #CanalDoBarão no YouTube, por meio de acesso restrito e mediante o pagamento do valor de apenas R$ 50. O pagamento pode ser feito clicando no botão abaixo e pode ser pago à vista por boleto ou parcelado em até 5 vezes sem juros no cartão. O valor é revertido para fortalecer e ajudar na manutenção do Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Itararé em meio à pandemia do coronavírus.

Adquira agora mesmo. Após a confirmação do pagamento, você receberá, por e-mail, as instruções para acessar o conteúdo do #VCursoDoBarão!

Para o pesquisador e professar da Universidade Nacional de Brasíia (UnB), Diego Dorgam, que ministrou uma das aulas, a relação entre o combate às mentiras nas redes não passa pelo campo progressista usar das mesmas ferramentas.“É com o veneno da cobra que se faz o antídoto, mas não é bebendo mais veneno que se cura da picada. A desinformação não é a nossa linguagem”, argumenta o professor da Universidade de Brasília (UnB) sobre os rumos das ações de rede para setores de oposição ao bolsonarismo. Imperdível!

Confira a programação completa à qual você terá acesso em vídeo:

Quem são os bolsonaristas?

- Esther Solano – pesquisadora da USP;

- Felipe Nunes – Diretor da Consultoria Quaest;

- Marcos Coimbra – diretor do Vox Populi;

As batalhas políticas

- Gleisi Hoffmann – deputada federal e presidenta nacional do PT;

- Manuela D’Ávila – ex-deputada do PCdoB

- Juliano Medeiros – presidente nacional do PSOL

- Túlio Gadelha – deputado federal do PDT-PE

- Lídice da Mata – deputada federal do PSB-BA

Cultura e humor em tempos de cólera

- Danilo Miranda – diretor do Sesc;

- Sergio Mamberti – ator, diretor e produtor cultural;

- Renato Aroeira - cartunista;

- Gregório Duvivier – ator e humorista;

- Maria Augusta Ramos – cineasta;

Os embates teóricos

- Marcia Tiburi – filósofa, escritora e professora da Université Paris 8;

- Silvio Almeida – jurista, escritor e professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie;

- Laurindo Lalo Leal Filho – professor aposentado da Universidade de São Paulo, ex-apresentador da TV Brasil e integrante do Conselho Deliberativo da Associação Brasileira de Imprensa (ABI);

A disputa nas redes sociais

- Sérgio Amadeu – sociólogo e professor da Universidade Federal do ABC;

- Fabio Malini – pesquisador em ciências de dados e professor da Universidade Federal do Espírito Santo;

- Nina Santos – Pesquisadora do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Democracia Digital;

- Diego Dorgam – professor de Deep Learning na Universidade de Brasília;

A mídia diante do bolsonarismo

- Renata Mielli – coordenadora do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação (FNDC);

- Leonardo Attuch – editor do Brasil 247;

- Angela Carrato – professora da Universidade Federal de Minas Gerais;

- Bia Barbosa – jornalista e conselheira eleita do Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br)



O bolsonarismo está em crise?

- Franklin Martins – ex-ministro da Secom-PR no governo Lula;

- Rodrigo Vianna - jornalista

- Dennis de Oliveira – jornalista e professor da Universidade de São Paulo;

