Cynara após o Pandora Papers: 'vasculharam a vida de Lula e nunca acharam conta em paraíso fiscal'

A jornalista Cynara Menezes destacou no Twitter a perseguição judicial sofrida pelo ex-presidente Lula e sinalizou que investigações devem feitas contra membros do governo Jair Bolsonaro com offshores abertas em paraísos fiscais edit

247 - A jornalista Cynara Menezes destacou no Twitter a perseguição judicial sofrida pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e sinalizou que investigações devem ser feitas mesmo contra o ministro Paulo Guedes (Economia) e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, depois das revelações do Pandora Papers sobre offshores abertas pelos dois membros do governo Jair Bolsonaro.

"Vasculharam a vida do Lula toda e nunca acharam conta em paraíso fiscal. mas ele é o 'ladrão' e esses daí são os 'honestos', né?", escreveu ela no Twitter.

De acordo com a revista Piauí e da Agência Pública, em 2019, Guedes fundou a Dreadnoughts International, uma offshore nas Ilhas Virgens Britânicas, um paraíso fiscal no Caribe. Neto também apareceu como dono da Cor Assets S.A., uma offshore no Panamá, outro paraíso fiscal, na América Central.

Ao todo, 25 sócios ou donos de 20 das maiores empresas do Brasil têm offshores em paraísos fiscais. País é o quinto com a maior quantidade de pessoas citadas na base do Pandora Papers.

