Cynara: bolsonarismo só existe porque a mídia alimentou o ódio a Lula

247 – A jornalista Cynara Menezes, editora do Socialista Morena, atribui responsabilidade direta à mídia corporativa pela ascensão do neofascismo no Brasil, representado por Jair Bolsonaro. Segundo Cynara, ele jamais teria chegado ao poder sem a campanha de ódio que antes foi orquestrada pela imprensa comercial contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que deixou o cargo com 87% de aprovação, e contra o Partido dos Trabalhadores, cujos governos retiraram milhões de brasileiros da pobreza. Confira:

o preconceito de classe contra lula por parte dos donos da mídia gerou o ódio a lula.

e o ódio a lula, por sua vez, pavimentou o caminho para bolsonaro chegar ao poder.

é o sentimento mais nocivo ao país que já existiu — cynara menezes (@cynaramenezes) July 29, 2020





