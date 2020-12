Cynara Menezes condena comparações entre Lula e Bolsonaro e diz que maior fake news da mídia é sua própria imparcialidade

247 – A jornalista Cynara Menezes, editora do Socialista Morena, apontou, em novo artigo , a insistência da mídia brasileira em promover desinformação, ao comparar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva a Jair Bolsonaro. "Mas o que Lula, afinal, tem a ver com Bolsonaro? Nada. Comparar os dois é cometer fake news, coisa que o autodenominado 'jornalismo profissional' acusa a extrema direita de fazer. Serve à narrativa dos próceres do 'centro' (eufemismo para a velha direita neoliberal) rumo à sonhada vitória na eleição presidencial que a população acredite que Lula e Bolsonaro são a mesma coisa. Que tanto faz que um ou outro esteja no poder: Lula e Bolsonaro são igualmente nocivos ao país. Será? Por que então quando Lula deixou a presidência após 8 anos, em 2010, o povo estava tão satisfeito que ele tinha 87% de aprovação e popularidade, enquanto Bolsonaro patina nos 37% no segundo ano de mandato? Alguém está mentindo, e neste caso não são os bolsonaristas", escreve.

"O que a mídia comercial tem que responder é: se Bolsonaro e Lula são 'iguais', por que ela apoiou todos os projetos econômicos de um e se opôs a todos os projetos do outro, inclusive os que promoviam a igualdade social e a inclusão de negros nas universidades?", indaga. "Aliás, quer maior fake news do que a mídia comercial se dizer 'imparcial'?", questiona.

O conhecimento liberta. Saiba mais