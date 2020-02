Cynara Menezes questiona publicidade do governo federal no Twitter

247 - Ao que tudo indica, o governo federal tem injetado milhões em publicidade oficial no Twitter, sem prestar contas de seus gastos. E muitas vezes tem utilizado a rede para divulgar informações falsas sobre crescimento, num país hoje marcado por pibinho, fuga de capitais, crise de confiança e informalidade recorde no mercado de trabalho. Intrigada com essa nova modalidade de propaganda enganosa, a jornalista Cynara Menezes questionou a gastança. Confira:

governo anunciando no twitter. quanto custa isso? https://t.co/pdo3SIy8Vk — cynara menezes (@cynaramenezes) February 29, 2020