Cynara Menezes: Reinaldo deve ao Brasil seu mea-culpa

247 - A jornalista Cynara Menezes avalia que o também jornalista Reinaldo Azevedo cobra uma mea-culpa do PT, mas “deveria fazer seu mea-culpa ao Brasil”. Isso porque, na avaliação dela, ao ter criado a palavra “petralha”, Reinaldo forjou “o novo judeu como inimigo interno”, inaugurando o discurso fascista no Brasil.

“Ele posa como um defensor da democracia, passou anos cobrando mea-culpa do PT, quando ele deveria fazer sua própria mea-culpa. Foi ele que criou dentro da mídia comercial todo esse ambiente”, diz ela.

Cynara relembra que Reinaldo “defendia Olavo de Carvalho, Bolsonaro, fazia chacota com Jean Wyllys e também dizia que todos os petistas eram petralhas ladrões”. “Aliás, ele que criou o termo petralha”, recorda.

Reinaldo publicou um livro em 2008 intitulado "O País dos Petralhas". A jornalista lembra que o livro teve grande influência na onda de ódio que formou-se no Brasil contra a esquerda.

O discurso de José Serra

Ela relembra também que José Serra, nas eleições de 2010, inaugurou a estratégia do discurso das “falsas simetrias” para “atrair o voto conservador fanático”. “Eles querem igualar o Lula com Bolsonaro o tempo inteiro. O discurso do Serra é semelhante ao do Ciro [Gomes], que tenta atrair parte desses aloprados defensores do Bolsonaro para o lado deles”, analisa.

"Nunca, em 14 anos de poder, o PT fez algo semelhante às ações de Bolsonaro", enfatiza.

Cynara destaca ainda que o jornal Folha de S.Paulo foi o primeiro veículo de imprensa importante a dar espaço ao guru do governo Bolsonaro, Olavo de Carvalho. “Ele foi citado diversas vezes na seção Tendências e Debates, uma página de grande relevância para o jornal”.

