Cynara Menezes se diz cansada dos impostores do jornalismo brasileiro, que seguem atacando Lula

Segundo ela, criaram o ambiente para a ascensão do neofacismo bolsonarista edit

247 – "Eu estou cansada das mentiras e da impostura intelectual no jornalismo para atacar o PT e Lula. Foi isso que criou o ambiente no país favorável ao surgimento de Bolsonaro. E ainda querem culpar Lula pelo que eles mesmos fizeram", desabafou a jornalista Cynara Menezes, a socialista morena, em suas redes sociais.

Como se sabe, a imprensa comercial brasileira, que se diz responsável pelo "jornalismo profissional" no Brasil, patrocinou o golpe contra a ex-presidente Dilma Rousseff a campanha pela prisão política do ex-presidente Lula, abrindo caminho para a ascensão do governo neofascista de Jair Bolsonaro.

