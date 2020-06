Dados pessoais de fotógrafa do Estadão são divulgados no Twitter

Gabriela Biló teve dados como RG, CPF, telefone, endereço e uma foto da casa de sua família compartilhados no Twitter por uma conta chamada Black Dog. A jornalista cobriu recentemente a operação da Polícia Federal na casa da ativista bolsonarista Sara Winter edit

247 - A jornalista e fotógrafa do jornal Estado de S. Paulo Gabriela Biló teve dados pessoais, como RG, CPF, telefone, endereço e uma foto da casa de sua família, compartilhados no Twitter. A conta que publicou as informações se chama Black Dog, foi criada em 6 de março de 2019 e tem 8.879 seguidores, dentre eles diversos apoiadores de Jair Bolsonaro.

O perfil ainda distorceu uma fala de Gabriela Biló feita originalmente aos estudantes da Escola de Comunicação e Artes (ECA) da Universidade de São Paulo (USP). O mesmo ocorreu com um vídeo filmado pelo militante bolsonarista Oswaldo Eustáquio de quando a fotógrafa fazia uma reportagem em frente ao endereço da também apoiadora de Bolsonaro Sara Winter.

O vídeo editado sugere que a jornalista ameaçou Sara Winter. “Me ameaçou e disse que a ordem é dar um tiro na minha cara. É eu morrer com um tiro na minha cara", diz Sara Winter à jornalista no vídeo editado.

Na verdade, o que a ativista dizia originalmente era: “você sabia que o Antifas (grupo contra o fascismo) me ameaçou e disse que a ordem é dar um tiro na minha cara para eu morrer com um tiro na minha cara?”.

Na ocasião, Gabriela Biló estava em frente a casa de Sara Winter para cobrir a operação da Polícia Federal no âmbito do inquérito das fake news.

