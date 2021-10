"Dallagnol deveria ser preso por atentar contra os princípios da República", diz Rodrigo Vianna

Apoie o 247

247 - Após a revelação de que o procurador Deltan Dallagnol, ex-coordenador da Lava Jato de Curitiba, forjou a delação do ex-diretor da Petrobrás Pedro Barusco para incluir o PT, o jornalista Rodrigo Vianna, na TV 247 neste domingo (17), pediu a prisão do lavajatista.

Além de tudo que já foi provado com a Vaza Jato, disse Vianna, a frase de Dallagnol sobre “derrubar a República” mostra de uma vez por todas que ele ignorava os princípios republicanos.

"Por tudo que já se comprovou em relação ao Dallagnol, ele deveria ser preso por atentar contra as regras da República. Ele coordenou um sistema ilegal de perseguição a cidadãos no Brasil. Ele é um reacionário. Quando ele fala 'que caia a República', ele quer o quê? A monarquia? Ou ele quer que o Brasil se transforme em uma colônia? Esse Dallagnol, está na conta dele a perda de milhares de empregos no Brasil, a perda de todo o processo que a gente vinha avançando no pré-sal, da construção pesada. Enfim, toda a involução econômica do Brasil nos últimos 10 anos está na conta desse rapaz aí, que além de tudo forjava delações, segundo os diálogos que vieram à tona agora", afirmou.

