Dançarinos do meme do caixão mandam recado: 'Fiquem em casa. Ou venham dançar com a gente' (vídeo)

Grupo de Gana, que inspirou memes depois do início da pandemia provocada pelo novo coronavírus, gravou vídeo pedindo para que as pessoas "fiquem em casa"

247 - Benjamin Aidoo, fundador do Coffin Dance, o grupo de dançarinos carregadores de caixão que viraram meme durante a pandemia de Covid-19, publicou nesta terça-feira (5) vídeo em que agradece aos médicos de todo o mundo pelo empenho na luta contra o novo coronavírus e, com o bom humor peculiar do grupo, também manda um recado: "Fiquem em casa. Ou venham dançar com a gente."

No vídeo, o ganês Benjamin Aidoo está acompanhado pelos carregadores de caixão, que usam máscara.

Aidoo tem 31 anos, é dono de uma funerária e, em entrevista à Folha de S.Paulo, disse que está achando ótimo ter virado meme. "As pessoas estão usando minhas imagens para se divertir enquanto estão entediadas em casa," afirmou.

