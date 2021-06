Daniela Lima, da CNN, rebate Bolsonaro: não sei se é ameaça de morte ou de ditadura, mas não passará (vídeos)

Agredida por Jair Bolsonaro, a jornalista Daniela Lima, da CNN Brasil, afirmou que não vai compactuar com “ameaça de morte ou de ditadura” edit

247 - A jornalista Daniela Lima, da CNN Brasil, rebateu Jair Bolsonaro, que a chamou de “quadrúpede” nesta terça-feira (1), no Dia da Imprensa. “Não sei se é ameaça de morte ou de ditadura. De toda forma, não passará”, disse ela em sua conta no Twitter. “E ambos são crimes, vale lembrar ao cidadão”, complementou.

Bolsonaro também fez um ataque misógino contra a jornalista. "Afinal de contas, acho que não precisa dizer de quem ela foi eleitora no passado. De outra do mesmo gênero", afirmou. O relato foi publicado por Daniel Carvalho, no jornal Folha de S. Paulo.

No dia 26 de maio, Daniela disse que "não saia daí porque agora, infelizmente, a gente vai falar de notícia boa, mas com valores não tão expressivos".

Naquele dia, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgou que o mercado de trabalho formal havia registrado saldo positivo em abril, com 120.935 empregos com carteira assinada. O número, no entanto, foi o menor de 2021.

Apoiadores de Bolsonaro compartilharam nas redes sociais apenas o trecho do vídeo em que a jornalista dizia que "infelizmente, a gente vai falar de notícia boa", sem a conclusão do raciocínio.

