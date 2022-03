Danilo Gentili dispara gordofobia contra artista é obrigado a deletar posts

Apoie o 247

247 - Danilo Gentili foi obrigado pela Justiça da Bahia a deletar posts gordofóbicos publicados por ele nas redes sociais sobre a influenciadora Thais Carla. Segundo documentos a blogueira plus size conseguiu uma liminar expedida pela 2ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais de Causas Comuns de Salvador contra o apresentador do SBT. A reportagem é do portal Notícias da TV

Alvo de piadas do humorista desde 2019, Thais está processando Gentili por danos morais e exige ainda uma indenização de R$ 30 mil.

Na primeira decisão sobre o caso, proferida em 9 de março, o juiz João Batista Perez Garcia Moreno Neto determinou o prazo de cinco dias para que o titular do The Noite apagasse todos os conteúdos relacionados à autora da ação de suas páginas no Twitter e Instagram, sob pena de multa diária de R$ 150 em caso de descumprimento.

Segundo os advogados da influenciadora, Gentili faz comentários ofensivos sobre Thais Carla desde 2019. Em um deles, o comunicador ironiza a "boa forma" atribuída à modelo plus size escrita em uma reportagem sobre ela.

Em outro tuíte, o artista também debochou de uma notícia do R7 falando que a bailaria havia reclamado do tamanho do assento de um avião: "Eu nunca vi essas pessoas reclamarem que a cadeira do McDonald's é pequena".

