Danilo Gentili poderá ir ao STF para não pagar indenização à doadora que chamou de “vaca”

247 - A defesa de Danilo Gentili e da Rede Bandeirantes resolveu recorrer mais uma vez ao processo de indenização por danos morais à doadora de leite materno Michele Rafaela Maximino, por conta da celebridade de extrema direita ter a chamado de ‘vaca’ em rede nacional.

Por conta de sua ação voluntária, Michele ficou conhecida como a maior doadora de leite do Brasil e encerrou seus trabalhos por conta da exposição e humilhação a qual foi exposta. Gentili, no entanto, nunca se desculpou pelo fato.

Segundo reportagem do Valor do Comércio, dia 17 de julho, dias antes do prazo final para recorrer a decisão. Em acórdão publicado no dia 24 de junho, o valor a ser pago ficou fixado em R$ 80 mil que, com juros e correções monetárias, deve chegar a R$ 180 mil. Parte da quantia já foi paga, mas como o cumprimento de sentença é provisório, é possível recorrer o imbróglio poderá chegar ao STF.

Se o recurso da defesa de Gentili for acatado, o advogado de Michele, Cláudio Lino, afirma que vai entrar com a litigância de má fé - quando uma das partes do processo litiga intencionalmente com deslealdade. “É um direito dele recorrer, mas quando começa a extrapolar esse direito, a intenção é apenas protelar o desfecho da ação. Ele já recorreu várias vezes”, explicou o advogado.

