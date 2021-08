Datena critica Bolsonaro após terror em Araçatuba: "estamos perdidos"

Apresentador afirmou que o presidente deveria parar de pensar nas eleições de 2022 para poder priorizar o bem-estar do povo brasileiro edit

Metrópoles - Durante o programa Brasil Urgente desta segunda-feira (30/8), José Luiz Datena criticou o presidente Jair Bolsonaro (sem partido). O apresentador citou o chefe do Executivo ao falar sobre os ataques de bandidos em Araçatuba, São Paulo.

De acordo com Datena, o presidente deveria parar de pensar nas eleições de 2022 para poder priorizar o bem estar do povo brasileiro.

“A gente já vive com essa instabilidade política muito grande não pode permitir que esses bandidos tirem a nossa tranquilidade. Se nessa crise que nós enfrentamos no Brasil, onde há ameaça da liberdade, à democracia, com declarações de golpe e coisas parecidas. Se a gente olha isso, esses ataques terroristas a outros ataques malucos, usar armas que tem por aí, o país vai ficar ingovernável, vai perder completamente a sua governabilidade”, começou Datena.

