De Felipe Neto para Bolsonaro: 'você é contra vacinação porque é burro, seu arrombado'

247 - O youtuber Felipe Neto criticou Jair Bolsonaro e comentou sobre a importância da vacinação contra o coronavírus.

"É inacreditável… Você PROVA que vacinação tem que ser obrigatória porque salva a vida de outras pessoas frágeis que precisam da imunidade de rebanho… E o arrombado me vem com: 'concordo que todo mundo deva se vacinar, mas sou contra obrigar'. Você é contra porque você é burro! B U R R O!", disse o influenciador digital no Twitter.

Atualmente, o Brasil ocupa o terceiro lugar em número de casos de coronavírus (7 milhões), atrás de Índia (9,9 milhões) e Estados Unidos (17,3 milhões). O governo brasileiro também contabiliza a segunda maior quantidade de mortes (183 mil), atrás dos EUA (314 mil).

