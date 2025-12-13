Debate digital sobre PL da Dosimetria favorece governo Lula

247 - O debate digital sobre o projeto de lei da Dosimetria, que prevê a redução da pena do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros réus por atos golpistas, foi amplamente dominado por postagens de apoiadores do governo Lula. De acordo com um relatório da consultoria Bites, as publicações governistas foram quase sete vezes mais frequentes do que as do bolsonarismo nas redes sociais, com mais de 1,8 milhão de menções ao tema desde terça-feira.

A versão do PL da Dosimetria, que acelera o cumprimento da pena de Bolsonaro no caso da tentativa de golpe, mas mantém a inelegibilidade dele, foi aprovada na Câmara dos Deputados por 291 votos a favor e 148 contrários. A proposta segue agora para análise no Senado. A votação, que ocorreu na madrugada de quarta-feira, foi marcada pela forte mobilização política, com ampla aprovação dos partidos do Centrão, como o PL, que registrou 75 votos favoráveis.

A proposta ganhou força após o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) se apresentar como o nome indicado pelo ex-presidente para as eleições presidenciais de 2026. A articulação gerou uma mobilização significativa, e os partidos aliados ao governo, como PT e PSOL, se posicionaram de forma unânime contra a medida, alegando que ela favorecia um ex-presidente acusado de incitar um golpe.

Nos partidos de direita, como União Brasil e PP, o nível de divergência foi baixo, com poucos votos contrários. O MDB, que tem três ministros no governo Lula, deu apenas cinco votos contrários. Em contrapartida, as críticas do bolsonarismo foram acentuadas, com o uso de termos como "traição" e "tirania instalada" para classificar a decisão, mantendo uma postura de oposição em relação ao governo e ao Supremo Tribunal Federal.

O debate nas redes sociais, apesar de ser mais favorável ao governo, continuou polarizado. A mobilização virtual em torno do PL da Dosimetria, que já gerou mais de 24 milhões de interações, reflete o crescente enfrentamento político entre os dois campos, enquanto o projeto segue seu caminho legislativo.