Debate dos presidenciáveis: quem confirmou e como será

edit

247 - Neste doming (28) acontece o primeiro debate presidencial de 2022 promovido pela Band, em São Paulo, e será realizado por um pool de emissoras formado pelo Grupo Bandeirantes de Comunicação, pela TV Cultura, pelo jornal Folha de São Paulo e o UOL, além do Google.

Confirmaram a praticipação Felipe D’Avila, Soraya Thronicke, Simone Tebet, Ciro Gomes, Jair Bolsonaro e Lula.

Como será o debate





Como será o debate

Primeiro bloco

Mediadores: Eduardo Oinegue e Adriana Araújo (Band)

Todos os presidenciáveis terão um minuto e meio para responder perguntas programáticas. Será uma questão para cada dois candidatos. As respostas acompanham a ordem de posicionamento no estúdio, conforme sorteio prévio: Felipe D’Avila, Soraya Thronicke, Simone Tebet, Jair Bolsonaro, Lula e Ciro Gomes.

Em seguida, haverá o primeiro confronto direto. Também por ordem de sorteio, cada um escolhe quem vai responder e tem um minuto para fazer a pergunta. O candidato que for responder terá um total de quatro minutos para administrar entre a resposta e a tréplica. Aquele que perguntou tem um minuto para a réplica. Todos perguntam e todos respondem, nesta ordem: Jair Bolsonaro, Ciro Gomes, Felipe D’Avila, Soraya Thronicke, Lula e Simone Tebet.





Segundo bloco

Mediadores: Eduardo Oinegue e Adriana Araújo (Band)

Seis jornalistas das empresas que integram o pool fazem perguntas para os candidatos e escolhem quem comenta. Um minuto para a pergunta e um minuto para o comentário. O candidato que responde terá quatro minutos para dividir como quiser entre resposta e réplica. Todos respondem e todos comentam.





Terceiro bloco

Mediadores: Leão Serva (TV Cultura) e Fabíola Cidral (UOL)

Novo confronto direto entre os candidatos, também com ordem definida previamente em sorteio (Simone Tebet, Soraya Thronicke, Ciro Gomes, Jair Bolsonaro, Lula, Felipe D’Avila). Um minuto para a pergunta, um para a réplica e quatro minutos administrados entre resposta e tréplica.

Na sequência, mais uma série de perguntas programáticas para todos os candidatos, em ordem previamente sorteada, com um minuto para a resposta. Uma pergunta para cada dois candidatos, nesta ordem: Ciro Gomes, Soraya Thronicke, Lula, Simone Tebet, Felipe D’Avila e Jair Bolsonaro.

Em seguida, cada candidato terá dois minutos para fazer suas considerações finais, em ordem invertida ao início do debate: Ciro Gomes, Lula, Jair Bolsonaro, Simone Tebet, Soraya Thronicke e Felipe D’Avila.





Ausência

Conforme definido com os partidos, se algum candidato não comparecer ao debate, o púlpito ficará vazio.





Direito de Resposta

Em caso exclusivamente de ofensa moral e pessoal, o candidato poderá solicitar ao mediador direito de resposta imediatamente após o término da fala de quem estiver com a palavra. O mediador submeterá a avaliação ao comitê formado por quatro jornalistas do pool e um advogado. A resposta será dada ainda no mesmo bloco. Na hipótese de deferimento do pedido de resposta, serão concedidos 45 segundos.

