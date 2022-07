Deepfake: Anitta é vítima de montagem em falso vídeo pornográfico

Apoie o 247

247 - A cantora Anitta, que recentemente declarou o seu apoio ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), foi vítima de deepfake. Um vídeo falso com o rosto da cantora no corpo de outra mulher que faz sexo oral em um homem vem sendo compartilhado nas redes sociais há algumas semanas.

O jornalista Bruno Sartori, que produz material informativo sobre deepfake, comentou as imagens no Twitter: “Pessoal, tem circulado um vídeo pornográfico que usa deepfake para inserir o rosto de Anitta no lugar de outra mulher, e a gente sabe muito bem o motivo. Provavelmente é o primeiro conteúdo desse tipo a ganhar repercussão e que foi criado com a intenção de enganar e prejudicar", alertou.

A assessoria de Anitta emitiu uma nota desmentindo que seja a cantora no vídeo. “Não se trata dela, mas sim uma ação criminosa que utiliza de recursos digitais para enganar o público, fazendo uma inserção do rosto de uma pessoa em outra. Neste caso, muito mal feito, por sinal".

