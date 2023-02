Defensora de Bolsonaro nos últimos quatro anos, RedeTV! tem programas de audiência zerada

Apoie o 247

ICL

247 - Notória defensora do governo Jair Bolsonaro (PL), a RedeTV! está desaparecendo do índice de audiência dos canais abertos de televisão do Brasil.

Segundo publicação do blog Villasnews, do jornalista Alberto Villas, a RedeTV! tem seis de seus 20 programas diários com 0,0 pontos de audiência.

Entre os programas que ainda pontuam, o que tem mais força é o "A Tarde é Sua", com 1,2 ponto de audiência.

Um dos sócios da RedeTV!, Marcelo de Carvalho foi um defensor declarado de Bolsonaro nas redes sociais e um crítico feroz da Rede Globo e de sua audiência maciça. Ao longo dos últimos quatro anos, a emissora também teve em seus quadros dois bolsonaristas raiz: Luís Ernesto Lacombe e Sikêra Jr.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.