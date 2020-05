Dell e Telecine derrubam anúncio de site de fake news bolsonarista após alerta de perfil no Twitter

Fórum - A ação do movimento Sleeping Giants nos Estados Unidos, que tem como objetivo derrubar o financiamento de sites de notícias falsas, mobilizou a emergência do Sleeping Giants Brasil. A atuação do perfil, que começou na segunda-feira (18), já fez duas empresas anunciarem a remoção de propaganda no Jornal da Cidade Online (JCO).

[...]

As primeiras empresas alertadas pelo perfil foram Philips, Dell, Telecine, Folha de S. Paulo, Samsung, além do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul (TCE-MS). Por enquanto, apenas Dell e Telecine anunciaram que vão rever as publicidades.

“Obrigado por nos informar. Já pausamos a campanha, que funciona de maneira automática, e vamos analisar todos os portais que estão veiculando o anúncio. Somos totalmente contra a disseminação de fake news e precisamos, juntos, combate-la”, escreveu a Telecine. “Assim que recebemos essa informação, solicitamos a retirada dos anúncios automáticos. Repudiamos qualquer disseminação de notícias falsas”, declarou a Dell.

Leia a íntegra na Fórum.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.