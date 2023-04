Demétrio Magnoli, colunista da Folha, faz plágio do secretário de Estado dos EUA — e não dá crédito

Apoie o 247

247 - Colunista da Folha de S. Paulo, Demétrio Magnoli plagiou o secretário de Estado dos Estados Unidos, Anthony Blinken, em artigo publicado no jornal nesta sexta-feira (15).

O artigo “O 'tudo' de Zelenski” trata da guerra na Ucrânia e tem como finalidade criticar o plano de paz proposto pelo presidente Lula (PT) para encerrar o conflito. O sétimo parágrafo traz a frase: “se a Rússia parar de combater, a guerra acaba; se a Ucrânia parar de combater, a Ucrânia acaba”.

A mesma frase, no entanto, já havia sido dita por Blinken em 24 de fevereiro deste ano, na Reunião Ministerial do Conselho de Segurança das Nações Unidas sobre a Ucrânia: “se a Rússia parar de lutar e deixar a Ucrânia, a guerra termina. Se a Ucrânia parar de lutar, a Ucrânia acaba” (em inglês, “If Russia stops fighting and leaves Ukraine, the war ends. If Ukraine stops fighting, Ukraine ends”).

No artigo, Magnoli não dá o crédito a Blinken. O secretário de Estado dos Estados Unidos não é sequer citado.

