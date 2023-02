Demetrio Magnoli sai em defesa do capital financeiro e diz que BC independente foi “escolha da sociedade”

No entanto, ao contrário da sua argumentação, a medida foi implementada após o golpe de 2016 e foi resultado da influência do capital financeiro sobre o Congresso Nacional edit

247 - O colunista de direita Demetrio Magnoli publicou nesta sexta-feira (17) um artigo na Folha de S. Paulo em que defende a absurda tese de que o “Banco Central independente foi uma escolha da sociedade brasileira”.

Num texto que serve aos interesses do capital financeiro, ele ignora que a mudança no funcionamento do Banco Central ocorreu após o golpe de estado de 2016 contra a ex-presidente Dilma Rousseff (PT) e foi uma das peças centrais da "Ponte para o Futuro", projeto neoliberal imposto pelos golpistas contra a vontade do povo brasileiro.

