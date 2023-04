Demissão de queridinho da Globo enfurece público: “vão sentir na audiência”

Apoie o 247

247 - Apresentador e editor-chefe do telejornal local do almoço da Globo Brasília desde 2011, Fábio William foi um dos jornalistas demitidos pela emissora nesta semana, em meio à dezenas de outros profissionais veteranos que deixaram também a emissora dos Marinho. A saída do âncora, que era funcionário da empresa desde 1996 e também atuava como plantonista no Jornal Hoje, causou revolta entre os telespectadores do DF1, que já estavam acostumados com o apresentador.

De acordo com o Notícias da TV, as redes sociais da Globo Brasília foram tomadas por reclamações do público, que se revoltou com a medida. Além de Fábio William, a filial da empresa na capital federal também mandou embora outros dois rostos conhecidos da audiência brasiliense: Márcia Witczak, que fazia quadros nos jornais locais, e Giuliana Morrone, âncora que fazia parte do rodízio do Jornal Nacional.

