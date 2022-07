Demitido do SBT por piada com hidrocefalia, Leo Lins é elogiado por Danilo Gentili: 'Conte comigo'

Apoie o 247

ICL

247 - Leo Lins, demitido pelo SBT após fazer uma piada sobre o Teleton e uma criança com hidrocefalia, foi defendido por Danilo Gentili nesta quarta (6). Em um comentário nas redes sociais, o apresentador de direita do programa The Noite elogiou o caráter do amigo e insinuou que tentou impedir sua demissão da emissora: "Dentro de todas as minhas limitações, conte comigo". A reportagem é do portal Notícias da TV.

Em um vídeo no Instagram, Lins compartilhou uma reportagem sobre a AACD que apresentou durante sua passagem pelo The Noite. "Em um mundo de aparências, para mim vale a essência", escreveu o humorista. Na publicação, Gentili aproveitou para apoiar o ex-colega de trabalho: "Você é um dos caras mais generosos e empatas que já conheci. Um amigo e um irmão".

No comentário, Gentili pontuou o caráter e o talento como as principais qualidades de Lins. "Eu e todas as pessoas que você ajuda sem tocar trombetas tem sorte em conhecer você de verdade. Já o seu público tem sorte de poder dar boas risadas com você", disse.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O apresentador criticou o cancelamento do humorista e torceu para que, em breve, a visão do público sobre Lins se transforme positivamente. "Vivemos tempos que o que se 'fala' tem mais peso do que 'o que se faz'. Nem sempre foi assim e nem será pra sempre".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Nesses momentos conturbados, você pode continuar contando comigo. Dentro de todas as minhas limitações, conte comigo sempre", completou Gentili ao insinuar que tentou impedir a demissão do humorista.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE