Demori: com donos da Globo delatados, pela primeira vez JN relativizou uma delação

O jornalista Leandro Demori, do The Intercept, ironizou o fato de o Jornal Nacional alegar que não há provas para a delação de Dario Messer, sobre transações de dólares com a família Marinho. Ele disse: “a regra do JN ao longo de seis anos foi levar ao ar vazamentos de delação. Mas é a primeira vez que vejo um taxativo ‘não há provas’” edit