Demori denuncia “ação política criminosa” contra Greenwald

"Procurador usou diálogo que PF já tinha analisado e que, sobre ele, tinha escrito em inquérito: 'Não é possível identificar a participação moral e material do jornalista Glenn Greenwald nos crimes investigados'. Isso é uma ação política criminosa do MPF", afirmou o jornalista Leandro Demori, do Intercept Brasil edit

247 - O jornalista Leandro Demori, do Intercept Brasil, criticou a denúncia do Ministério Público Federal contra o o também jornalista Glenn Greenwald, que integra o mesmo site, responsável pela publicação de várias irregularidades da Operação Lava Jato.

"Procurador usou diálogo que PF já tinha analisado e que, sobre ele, tinha escrito em inquérito: 'Não é possível identificar a participação moral e material do jornalista Glenn Greenwald nos crimes investigados'. Isso é uma ação POLÍTICA criminosa do MPF", escreveu o jornalista no Twitter.

Vale ressaltar que, em agosto do ano passado, o ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes proibiu que Greenwald fosse investigado.

“Com base nesses fundamentos, concedo, em parte, a medida cautelar pleiteada, apenas para determinar que as autoridades públicas e seus órgãos de apuração administrativa ou criminal abstenham-se de praticar atos que visem à responsabilização do jornalista Glenn Greenwald pela recepção, obtenção ou transmissão de informações publicadas em veículos de mídia, ante a proteção do sigilo constitucional da fonte jornalística”, escreveu Mendes.

De acordo com as reportagens publicadas desde junho do ano passado sobre ilegalidades na Lava Jato, o atual ministro da Justiça, Sérgio Moro, interferia no trabalho de procuradores do Ministério Público Federal (MPF-PR), chegando, por exemplo, a sugerir acréscimo de informações na denúncia contra Zwi Skornicki, representante da Keppel Fels, estaleiro que tinha contratos com a Petrobrás.