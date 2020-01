Denúncia contra Glenn revela 'país selvagem', diz Nassif

Em artigo no GGN, o jornalista Luís Nassif denuncia os "métodos fascistas entranhados no Ministério Público Federal" e adverte para o fato de que o abuso de denunciar Glenn não foi questionado publicamente por nenhum outro procurador edit

247 - "Com sua denúncia do jornalista Glenn Greenwald, o procurador da República Wellington Divino de Oliveira conseguiu colocar o Brasil nas manchetes mundiais. No The New York Times, CNN, Washington Post, ao relator da ONU, reforçou a ideia de um país selvagem que, rapidamente, vai erodindo os valores centrais de uma democracia, dos quais a liberdade de imprensa é um dos pilares. Antes disso, abriu processo contra o presidente da OAB nacional, por críticas contra o Ministro da Justiça Sérgio Moro", escreve o jornalista Luís Nassif.

"Assim como o ex-Secretário de Cultura, Roberto Alvim, Wellington é um primário que se excede no uso de ferramentas fascistas. É tão ignorante que não avaliou a repercussão de seu abuso contra um jornalista premiado internacionalmente. Sua denúncia compromete não apenas a imagem do Brasil no mundo, como do próprio Ministério Público Federal, ainda mais quando confrontado com o trabalho profissional realizado pela Polícia Federal nessa operação".

"De um lado, o episódio mostra como o processo de naturalização do fascismo, trabalhado pela mídia esses anos todos, em parceria com a Lava Jato, se incorporou no Ministério Público. Mais que tolerados, todos os abusos foram enaltecidos. Foi dado tratamento escandaloso a qualquer episódio, tom de acusação final a qualquer suspeita, ignoraram-se aspectos mínimos de respeito aos códigos e às provas: bastavam convicções, já que o objetivo era destruir os inimigos". [...] "O outro ponto complicado é que esse abusos não foi questionado publicamente por nenhum outro procurador".

Leia a íntegra