Depois da "escolha muito difícil", Estadão reconhece que Bolsonaro afundou o Brasil

247 - Quatro anos depois de dizer que se tratava de uma "escolha muito difícil" optar pelo ex-ministro, ex-prefeito e professor Fernando Haddad (PT) e Jair Bolsonaro (PL) para ocupar a Presidência da República, o Estado de S. Paulo reconhece em editorial publicado nesta sexta-feira (21) que Bolsonaro afundou o país.

Sob o título "o Brasil ficou menos atraente para o capital", o jornal diz que Bolsonaro gera insegurança e isto afasta a possibilidade de mais investimentos externos no país. "O Brasil obviamente se tornou menos atrativo para o investidor estrangeiro durante o mandato do presidente Jair Bolsonaro. A recuperação parcial do fluxo, depois da primeira onda de pandemia, de nenhum modo contraria essa percepção, mesmo tendo o País passado da oitava para a sétima posição entre os destinos do investimento direto, segundo a Unctad".

O Estado de S. Paulo reconhece que "em outros tempos" a economia brasileira já foi mais atrativa, mas não cita diretamente o período dos governos petistas. Com Dilma Rousseff (PT), o Brasil chegou a ser a 6ª economia do mundo.

