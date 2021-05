Depois de apagar vídeos no YouTube, Alexandre Garcia insinua ao vivo que pode pedir demissão da CNN (vídeo)

247 - O apresentador Alexandre Garcia insinuou que pode pedir demissão da CNN ao vivo nesta quinta-feira (6). Visivelmente irritado após ser questionado pelo apresentador da CNN Rafael Colombo sobre a conduta dos governadores na pandemia, ele calou-se e, praticamente, pediu demissão ao vivo.

“A gente volta conversar amanhã”, disse Colombo, após o silêncio de Garcia. Na sequência, Garcia interrompeu o jornalista: “Não sei se a gente volta”.

Assista:

Alexandre Garcia sofre pane intelectual ao vivo e insinua que pedirá demissão da CNN hoje. Assista:pic.twitter.com/k6S1EWlAvL — Rodrigo #ForaBolsonaro Lula 2022 (@RodP13) May 6, 2021





Medo da CPI:

Temendo ser alvo da CPI no Senado, Garcia apagou nesta semana de sua conta no youtube centenas de vídeos em que faz a defesa a cloroquina e propaga o fim do isolamento social.

CPI da Covid em andamento e o pseudo-jornalista de situação e milico de coração, Alexandre Garcia, começa uma saga para apagar uma porção de vídeos negacionistas de suas redes sociais.

Só uma coincidência. — Nilto Tatto - #ForaBolsonaro (@NiltoTatto) May 4, 2021

Alexandre Garcia ainda não parou de limpar seu próprio canal.



Depois dos 429 que tornou privado, o ex-jornalista apagou 5 vídeos ontem (3).



Dois espalhavam teorias para desacreditar vacinas.



Os outros três mentiam sobre e efetividade do "tratamento precoce". pic.twitter.com/gY2vmnZenh — Guilherme Felitti (@gfelitti) May 4, 2021

Aposto com vocês que daqui uns tempos sai uma planilha do quanto esse VAGABUNDO do Alexandre Garcia recebe pra mamar esse governo. pic.twitter.com/IFEYdZ6myu — nuNone! (@onunoayres) May 4, 2021

