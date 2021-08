Depois de cinco anos de crescimento, Bolsonaro apresenta perdas nas redes sociais

Por Guilherme Amado e Bruna Lima, Metrópoles - Após cinco anos de grande crescimento nas redes sociais, Bolsonaro começou a perder seguidores e engajamento. Segundo o acompanhamento da agência Ativa Web, que vem monitorando as redes do presidente desde a pré-candidatura para Presidência, Bolsonaro perdeu 20 mil seguidores no Instagram e no Facebook nos últimos dez dias.

As perdas de Bolsonaro chamaram atenção do analista e especialista em big data Alek Maracajá. À coluna, o diretor da agência Ativa Web explicou que o presidente já teve perdas em momentos pontuais do governo, mas nunca tão expressivas e consistentes quanto agora.

Leia a íntegra no Metrópoles.

