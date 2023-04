Depois de fazer cortes no Jornalismo e no Esporte, Globo prepara nova onda de demissões; confira alguns nomes

Apoie o 247

ICL

247 - A Globo, uma das maiores emissoras de televisão do Brasil, está se preparando para uma nova onda de demissões que afetará principalmente as áreas artística e de dramaturgia. Depois de fazer cortes em outras áreas, como Jornalismo, Tecnologia e Esporte, a emissora planeja demitir mais profissionais nos próximos dias, seguindo o critério de dispensar aqueles com salários mais altos e muito tempo de casa.

De acordo com informações apuradas pelo site Notícias da TV, a medida também afetará atores e atrizes que ainda possuem contrato fixo, incluindo nomes conhecidos do público, como Giovanna Antonelli, que terá seu contrato encerrado após o término da novela Travessia.

Os cortes devem atingir principalmente profissionais que atuam nos bastidores, como iluminadores e produtores, e a emissora planeja demitir até 500 funcionários até o fim de maio, o que corresponde a cerca de 20% de seu quadro de funcionários. A estratégia adotada pela Globo tem sido realizar as demissões em etapas, com um setor estratégico sendo afetado a cada dois dias.

Na semana passada, pelo menos 50 pessoas foram demitidas, incluindo nomes conhecidos da emissora, como Giovana Teles, Mauricio Noriega, Régis Rosing e Hortência Marcari. Na produção de novelas, também houve desligamentos, com os diretores de produção Flávio Nascimento e Simone Lamosa sendo dispensados. Nascimento, que foi contratado em 1983 e trabalhou como produtor-chefe de novelas de sucesso como Celebridade (2003) e Avenida Brasil (2012), vinha se dedicando às produções de entretenimento, como o programa Domingão com Huck nos últimos anos.

Essas demissões são mais um reflexo das mudanças e ajustes que a indústria de televisão tem enfrentado nos últimos anos, com a crescente concorrência de outras plataformas e a necessidade de se adaptar a um mercado em constante evolução. A Globo, assim como outras emissoras, tem buscado reduzir custos e se reinventar diante desses desafios, o que tem impactado diretamente o quadro de funcionários e profissionais que atuam nos bastidores da produção televisiva.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.