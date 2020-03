Depois de pronunciamento chocante de Bolsonaro, Gilmar Mendes tuíta: 'as agruras não sustentam o luxo da insensatez'

Sem citar o nome de Bolsonaro, mas claramente respondendo à irresponsabilidade do presidente, o ministro Gilmar Mendes tuitou pedindo que os protocolos internacionais de combate ao vírus devem ser seguidos pelos brasileiros edit

247 - Em meio à perplexidade dos brasileiros diante do pronunciamento chocante de Bolsonaro, o ministro do STF, Gilmar Mendes, também se manifestou sobre a fala presidencial: "as agruras da crise, por mais árduas que sejam, não sustentam o luxo da insensatez. #FiqueEmCasa"

Veja o Twitter de Gilmar Mendes: