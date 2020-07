Depois de ser fritada por Bolsonaro, Regina Duarte é descartada por Gloria Perez em nova novela

A autora Gloria Perez usou as redes sociais para desmentir que a ex-secretária de Bolsonaro, Regina Duarte, estaria escalada para a próxima novela da Globo edit

247 - Após ser fritada em público pelo governo Jair Bolsonaro e deixar a secretária especial da Cultura, após 60 dias de uma gestão melancólica, Regina Duarte foi alvo de boatos que davam conta de seu retorno às novelas globais.

No entanto, a autora Gloria Perez usou as redes sociais, nesta sexta-feira (24), para desmentir que a ex-secretária de Bolsonaro estaria escalada para a próxima novela assinada pela dramaturga.

“Para quem está perguntando: o elenco da minha novela já está definido e Regina Duarte, excelente atriz, não está escalada. É fake news”, escreveu Gloria Perez, no Twitter.

De acordo com reportagem do site Metrópoles, nos comentários, os seguidores de Gloria Perez comemoraram a notícia e aproveitaram a ocasião para pedir por suas atrizes favoritas, entre elas, Giovana Antonelli, Adriana Esteves e Lília Cabral, atualmente no ar na reprise de Fina Estampa.

Regina Duarte foi demitida da TV Globo em fevereiro deste ano, após aceitar o convite de Bolsonaro para assumir a Secretaria Especial de Cultura.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.