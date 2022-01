Depois de ser um dos pilares da Lava Jato, Veja agora ataca o juiz suspeito Sergio Moro

Apoie o 247

247 - Com uma manchete surpreendente para o histórico da revista, Veja partiu para o ataque contra o ex-aliado, o juiz suspeito Sérgio Moro. “Aqui se faz, aqui se paga” é o título de uma extensa reportagem de Veja, de nove páginas, publicada nesta sexta-feira. Na edição digital da revista, o título é mais frio: “Em discussão no TCU, ganhos de Moro em consultoria viram munição política”. Mas o resumo da matéria, no destaque, é igualmente agressivo: “Investigação do órgão mostra que 75% do que a Alvarez & Marsal informou receber de honorários no Brasil vem de companhias enroladas na Lava-Jato”.

O assunto não é novidade para os leitores do Brasil 247, que leram reportagem nesta quinta-feira (20) sob o título “ Esquema Lava Jato: 75% do que fatura a Alvarez & Marsal vem de empresas quebradas pela operação ”.A reportagem, assinada pela jornalista Laryssa Borges, publicou trecho da nota do Grupo Prerrogativas em apoio à investigação do TCU e ouviu o coordenador da entidade, o advogado Marco Aurélio Carvalho: “Moro deve satisfações à opinião pública”. Veja passou anos promovendo e alisado Moro, em sua cruzada contra Lula e o PT; agora resolveu bater.

