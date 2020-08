Depois do Nocaute, Conversa Afiada encerra atividades

247 - Após o site Nocaute informar que encerrará suas atividades, o Conversa Afiada, do ex-jornalista Paulo Henrique Amorim, falecido em julho do ano passado, anunciou que fechou nesta sexta-feira (31).

"Dados o profundo respeito e a imensurável consideração por cada um de vocês, amigos navegantes, este texto vai direto ao ponto: o Conversa Afiada encerrou suas atividades em 31/VII/2020. Esse é o fato. Mas, a partir de agora, você está convidado a entender o que isso significa", informou o site em comunicado.

De acordo com o texto, "em 2019, com a morte de Paulo Henrique Amorim, esta equipe não se permitiu abaixar as bandeiras e abdicar de seu dever perante a democracia".

"Continuou a defender, dia após dia, os princípios que nortearam o Conversa Afiada desde a sua criação. Os últimos meses, entretanto, foram um desafio duplamente extenuante: além das dificuldades inerentes à luta pela construção de uma imprensa independente e progressista, a equipe teve de lidar 24 horas por dia, 7 dias por semana com o peso de uma ausência irreparável - porque, afinal de contas, há sim pessoas insubstituíveis".

