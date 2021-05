Deputada bolsonarista Carla Zambelli retira vídeo de Netinho do YouTube por ordem judicial

247- A decisão pela retirada do vídeo em que Netinho ao lado da deputada federal Carla Zambelli aparece, na Avenida Paulista, cantando a música “Milla”, de autoria do compositor Manno Góes, foi proferida nesta terça-feira (10), pelo juiz Érico Rodrigues Vieira, da 3ª Vara Cível e Comercial de Salvador, e estabeleceu multa diária de R$ 5.000 à deputada, caso não removesse a publicação.

Mano Góes moveu uma ação contra a parlamentar por danos morais materiais após o vídeo em apoio a Bolsonaro ser publicado no canal da deputada bolsonarista em que o cantor Netinho canta parte do refrão da música “Milla” em um ato de apoio a Bolsonaro na Avenida Paulista, em SP, no dia 1º de maio.

De acordo com a reportagem do portal UOL antes de ajuizar a ação, Manno Góes teria entrado em contato com a parlamentar pedindo que o vídeo fosse retirado do ar, mas Zambelli disse que “ia pensar”, mas não retirou o vídeo.

Na ação, proferida pela Justiça baiana Zambelli além de retirar o vídeo de Netinho cantando “Milla” não poderá utilizar nenhuma canção do autor sem sua prévia autorização.

