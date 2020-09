Deputado defende auxílio de R$ 600 e post no Facebook é o mais comentado no mundo

Revista Fórum - O deputado federal André Janones (Avante-MG) iniciou uma campanha em defesa da manutenção do auxílio emergencial no valor de R$ 600. “É o que queremos!”, resumiu o parlamentar em publicação no Facebook que atingiu expressivos 177 mil comentários, 302 mil compartilhamentos e 3,3 milhões de vizualizações.

De acordo com o jornalista de dados Fábio Malini, a publicação foi a mais compartilhada da rede social na última terça-feira (1), no mundo ocidental, que citou análise com a ferramenta CrowdTangle. Janones também subiu a hashtag #600peloBrasil, que ficou entre os assuntos mais comentados do Twitter e do Facebook.

