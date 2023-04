Desejo de esmagar economia da Rússia levará Ocidente ao suicídio, aponta Global Times, da China

Apoie o 247

Sputnik - O desejo de esmagar a economia russa levará o Ocidente ao "suicídio", escreve o jornal chinês Global Times.

Anteriormente, a agência Kyodo, citando fontes do governo japonês, informou que os países do Grupo dos Sete (G7) estão considerando proibir quase todas as exportações para a Rússia. O jornal britânico Financial Times, citando fontes, informou mais tarde que a União Europeia (UE) e o Japão se opuseram à iniciativa proposta pelos EUA.

"O Ocidente parece estar no seu limite em relação às sanções contra a Rússia. Ele agora busca [impor] até uma proibição kamikaze à Rússia para aumentar a supressão, privando o mundo de um possível fim mais rápido às crises e à guerra", aponta o jornal.

De acordo com o artigo, os países do G7 sentem que esgotaram todas as suas possibilidades, e a proibição quase completa das exportações para a Rússia será destrutiva, inclusive para o próprio Ocidente.

Entretanto, como observa o jornal chinês, parece impossível para os países ocidentais abandonar sua obsessão doentia com o esmagamento total da economia russa, mesmo se tal estratégia signifique uma perda para todos.

"Os países do G7 nunca relaxarão suas sanções contra a Rússia, mesmo marginalmente. Em vez disso, eles vão aumentar a pressão sobre a Rússia por vários meios. Mas, como o declínio da hegemonia americana é inevitável, o colapso dos EUA e seus principais aliados no Ocidente também será inevitável", ressalta o artigo.

No início desta semana, o ministro das Finanças da Rússia Anton Siluanov disse que o Ocidente está ficando sem opções para atacar Moscou depois que várias rodadas de sanções saíram pela culatra em vez de paralisar a economia russa como era pretendido.

