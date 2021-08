Desfile militar de Bolsonaro surtiu efeito oposto ao desejado, diz a Folha de S. Paulo

247 - O jornal Folha de S. Paulo afirma, em seu editorial desta quarta-feira (11), que o desfile militar promovido por Jair Bolsonaro para “afrontar simbolicamente os Poderes Judiciário e Legislativo” surtiu o efeito “oposto ao desejado”. "Para as Forças Armadas, foi uma derrota moral e um certificado adicional da enrascada em que os fardados se meteram ao apoiar Bolsonaro e ajudá-lo a montar seu governo”, destaca o texto.

“Naturalmente, é preocupante ver o comandante naval se unir ao ministro da Defesa e ao chefe da Aeronáutica como animadores dos delírios do bolsonarismo. “Mas a vacuidade da parada, que desviou blindados e um punhado dos tais tanques fumacentos de seu treinamento em Formosa (GO), acentuou o ar farsesco. Concorre para isso o silêncio do comandante do Exército, Força mais importante, Paulo Sérgio Oliveira”, observa o editorialista.

O texto ressalta, ainda, que “à diferença de 1964, quando a reação militar a João Goulart tinha franco apoio dos EUA, na semana passada duas altas autoridades em visita a Brasília fizeram questão de apoiar o sistema eleitoral”. “Em ‘Os Canhões de Agosto’ (1962), a historiadora americana Barbara Tuchman descreveu como o sistema de alianças europeias levou de forma inexorável à Primeira Guerra, em 1914. No agosto de 2021, sob o blefe bolsonarista, são os militares que parecem rumar a um abismo por suas escolhas”, finaliza.

