Despedida de William Bonner da bancada do Jornal Nacional já tem data para acontecer

247 - Diferente do que tem sido ventilado por aí, a coluna apurou que o âncora do Jornal Nacional irá comandar o debate entre os candidatos à Presidência que acontece no próximo dia 29 de setembro, em primeiro turno. Caso haja segundo turno, a atração está agendada para o dia 28 de outubro. A reportagem é do portal Observatório da Televisão.

Com contrato renovado com a Globo até meados de 2025, William Bonner deve se despedir da bancada do Jornal Nacional no segundo semestre do próximo ano. Mas esse assunto segue sob sigilo nos bastidores da emissora líder.

O mercado publicitário fez uma pesquisa interna em relação ao possível sucessor de William Bonner na bancada do JN. E o nome do jornalista César Tralli ficou no topo dessa lista.

