Detonado diariamente e sem patrocínio, Encontro está na berlinda da Globo e ficará fora do ar no próximo período

247 - O Encontro com Patrícia Poeta completa um mês no ar nesta quinta (4). Apesar de manter a Globo como líder isolada de audiência em sua faixa de exibição, o matinal tem recebido críticas diárias nas redes sociais pelo tom e a falta de sintonia da nova apresentadora com Manoel Soares. Além do público, o mercado publicitário também está desconfiado com a nova atração, que ainda não conseguiu um anunciante fixo nesse período. A reportagem é do portal Notícias da TV.

Fátima Bernardes deixou o programa com status de queridinha do mercado publicitário. Sob o comando dela, o Encontro teve até junho o apoio da Seara. Já o Mais Você conta atualmente com o patrocínio da Italac. Ana Maria Braga também é considerada um dos principais nomes da TV no quesito publicidade e chega a provocar fila de anunciantes na Globo.

O Notícias da TV apurou que o setor Comercial da emissora tem trabalhado para vender o espaço de vinheta de "oferecimento" do Encontro, mas o mercado ainda tem agido com cautela após as mudanças na atração. O valor de uma cota mensal para expor a marca antes da abertura do matinal gira em torno de R$ 500 mil.

Sem Fátima Bernardes, o programa passou a ir ao ar mais cedo, na faixa das 9h30, logo depois do Bom Dia Brasil. O ponto positivo do horário é herdar uma audiência alta do noticioso, que entrega com mais de 8 pontos de audiência. Ana Maria Braga, que passou para o horário das 10h35, foi a principal prejudicada em relação ao ibope nesse primeiro mês de mudança.

Por causa da Copa do Mundo, o Encontro vai sair do ar entre 21 de novembro e 19 de dezembro. Já o Mais Você ficará sem ser exibido menos tempo, de 21 até 5 de dezembro.

Nas fases de mata-mata, a Globo vai priorizar o espaço da manhã para Ana Maria, que começará mais cedo e terá duração mais curta. O jornal local vai começar às 11h, já que existem jogos marcados para o meio-dia.

