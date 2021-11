“Deus me deu, Deus me tomou”, diz mãe de Marília Mendonça

Apoie o 247

247 - A mãe da cantora Marília Mendonça, Ruth Moreira, usou a sua conta no Instagram, na madrugada desta segunda-feira (8) para falar, pela primeira vez, sobre a morte da filha na última sexta-feira (5) em um acidente aéreo .

Na rede social Ruth colocou uma foto ao lado de Marília e escreveu a seguinte legenda: "Tudo é dele, por ele, para ele. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do senhor".

A postagem ainda tinha ao fundo a música ‘Jó’ da cantora gospel Midian Lima. A letra fala conta a história do personagem bíblico Jó, que mesmo depois de perder filhos, amigos, família e toda sua riqueza ainda consegue manter a fé.

De acordo com reportagem do UOL, na sexta, ao receber a notícia da morte da filha, Ruth passou mal. Além de Marília, Ruth também perdeu o irmão no acidente. Outras três pessoas morrem: piloto, copiloto e um produtor.

