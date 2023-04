“Deveria ter dado mais”, diz Xuxa ao falar sobre arrependimentos

Apoie o 247

247 - A apresentadora Xuxa Meneghel, eterna Rainha dos Baixinhos, disse em entrevista ao Fantástico neste domingo (2) que um dos seus arrependimentos na vida é de não ter feito muito sexo quando tinha 20 anos.

A revelação sincera aconteceu durante uma reportagem que falava sobre o aniversário de 60 anos de idade da apresentadora. Na ocasião, a repórter Renata Capucci quis saber qual o conselho certo que a apresentadora e cantora daria à sua versão mais nova.

“Primeiro é tentar se informar ao máximo. É importante para todo mundo, para tomar decisões melhores. ‘O Xuxinha, não acredita muito nas pessoas, não.’ Ia dar um abraço nela e falar: ‘abra os olhos, os ouvidos e fecha sua boca. Aproveita mais’. Eu achava que ninguém ia morrer, que as pessoas eram eternas. Não só o namorado, mas minha mãe, irmão, irmã, cachorrinho… Ia agarrar mais, beijar mais… Não aproveitei. Devia ter namorado mais, dado mais.”

Sobre a atual relação com o cantor Junno Andrade, com quem é casada há 10 anos, a artista falou que o parceiro levanta sua autoestima.

“Comecei a me olhar no espelho e o colágeno simplesmente morreu. Ele despenca, depois ele acaba. Eu me olho no espelho e falo: ‘Nossa, a [minha] pele…’. Aí passa ele [Junno] e fala: ‘Como você está gostosa’. Olha que delícia, que coisa boa. Ele me bota lá para cima, fora que ele é um gostoso”, afirmou a apresentadora.

