Dilma: “Só a escravidão explica a insensibilidade da elite brasileira”

Metrópoles - Em entrevista ao podcast Mano a Mano, conduzido pelo músico e ativista Mano Brow, a ex-presidente Dilma Rpusseff (PT) criticou a “insensibilidade” da classe mais alta do país com os mais pobres e comparou esse comportamento com a herança escravocrata do país. Segundo Dilma, o Brasil tem dinheiro para dar escolas de graça à população, da creche até a faculdade, mas tem uma elite que não se preocupa com o povo.

“O que eu acho mais absurdo no Brasil é a absoluta insensibilidade da elite brasileira, das oligarquias brasileiras, sejam financeiras, industriais, agrícolas, seja quem for, pelo destino de seu próprio povo. Isso é imperdoável”, disse a ex-presidente.

E completou: “Nunca vamos esquecer que um dos problemas mais graves do Brasil é a escravidão. Não só porque escravizaram nosso povo, mas porque, quem escravizou, e o fez por 300 anos, é a elite desse país. É só isso que explica a insensibilidade dela perante o seu próprio povo”.

Dilma também defendeu a revogação do chamado teto de gastos, em vigor desde o governo de Michel Temer, que impõe limite de despesas ao Estado.

“Eu acho que tem dinheiro. E tem dinheiro”, destacou a petista.

“Por mais racional e intelectualizado que você seja, a sua relação com o seu povo tem que ser uma relação emocional, afetiva. E ela tem que ser forte. Ela tem que sair de dentro de você. Você não pode ficar conformado. Eu não fico conformada”, disse.

