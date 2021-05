Diogo Mainardi sai do Manhattan Connection, na TV Cultura, e volta a insultar Kakay

247 - O jornalista Diogo Mainardi, que insultou o criminalista Antonio Carlos de Almeida Castro, o Kakay, na edição mais recente do Manhattan Connection, foi forçado a se demitir do programa, que é abrigado pela TV pública de São Paulo. “Desde a quarta-feira da semana passada, quando xinguei o lulista Kakay, a TV Cultura estava pressionando os produtores do Manhattan Connection, a fim de que tomassem alguma medida contra mim. Para preservar o programa, resolvi pedir demissão, que foi aceita de bom grado pela diretoria da emissora. Fiz grandes amigos nesses 17 anos. Obrigado, Lucas, Caio, Pedro e Angélica. E vai tomar no c…, Kakay, escreveu Diogo, no site Antagonista.



